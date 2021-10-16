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В Иркутске водитель без прав с киргизскими номерами 48 раз «спешил»

В Иркутске водитель без прав с киргизскими номерами 48 раз «спешил»
Происшествия, 
Злостного нарушителя скоростного режима оштрафовали на 29 тысяч

С августа по октябрь автомобиль «Хонда ЦРВ» с регистрационными знаками Кыргызской Республики 48 раз попадал в поле зрения комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения за нарушение скоростного режима.

Автомобиль «Хонда ЦРВ» с регистрационными знаками Кыргызской Республики неоднократно превышал допустимую скорость движения в районе посёлка Малая Топка Иркутского района.

Накануне этот автомобиль остановили полицейские, в отношении водителя сотрудниками ГИБДД составлены административные протоколы за превышение установленной скорости движения. Кроме того установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством, за также был привлечён к административной ответственности.

На допросе водитель пояснил, что не любитель быстрой езда, а «просто спешил».

Общая сумма административных штрафов составила 29 тысяч рублей. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.



Ранее в 2016 году водитель привлекался к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутская область ГИБДД

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