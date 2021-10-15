Житель Бурятии пойдёт под суд за убийство подростка

Мужчина удерживал в доме женщин, а при задержании ударил головой полицейского
Первый заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Бичурского района.
Он обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса: п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», пп. «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия», ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», ч. 1 ст. 318 УК РФ УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».
По версии следствия, в ноябре 2020 года в вечернее время молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пришёл в дом матери своей сожительницы и, высказывая угрозы, нанёс побои хозяйке дома. Заступаясь за мать, несовершеннолетний сын, встал между нею и дебоширом. После этого мужчина нанёс мальчику удар ножом в область грудной клетки.
17-летний юноша скончался на месте преступления.
После убийства, обвиняемый, угрожая убийством, размахивая ножом и применяя насилие, незаконно удерживал в доме хозяйку, свою сожительницу и их знакомую. При попытке гостьи убежать, он ударил её ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.
В тот же день обвиняемый был задержан. При задержании он нанёс удар головой в лицо сотрудника полиции в область лица.
Уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканкой прокуратуры.
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Происшествия, Фото:
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