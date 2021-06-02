В Бурятии школьник погиб, закрыв собой мать от удара ножом

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Матери героически погибшего школьника вручили медаль



В Бурятии девятиклассник погиб, защищая мать от пьяного мужчины с ножом. Трагедия произошла в ноябре 2020 года. О ней стало известно сейчас, когда мать героически погибшего подростка наградили в следственном управлении.



1 июня, в Международный день защиты детей, и.о. руководителя следственного управления Наталия Шупыра вручила матери ученика 9 класса Андрея медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага» (посмертно). Соответствующее поручение о награде отдал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



Трагедия произошла 28 ноября 2020 в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии. В тот вечер в дом к семье пришёл пьяный мужчина. Он схватил со стола кухонный нож и, угрожая убить хозяйку дома, направился в её сторону.



Девятиклассник Андрей, защищая свою мать, встал перед мужчиной. Нападавший ударил вставшего на его дороге подростка ножом в грудь. Юноша скончался на месте. Своим смелым поступком, ценою собственной жизни Андрей спас самого для него дорогого человека – мать.



- На совещании Александр Бастрыкин отметил, что девиз нашего ведомства – «чужих детей не бывает». Семьям погибших детей усилиями сотрудников Следственного комитета будет оказана помощь и также необходимая поддержка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



