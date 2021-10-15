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Житель Бурятии ограбил пенсионера на автовокзале

Житель Бурятии ограбил пенсионера на автовокзале
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Ограбленному улан-удэнцу помогли росгвардейцы

Днём в центре Улан-Удэ к автопатрулю вневедомственной охраны Росгвардии обратился пожилой мужчина, который рассказал, что несколько минут назад около автовокзала неизвестный вырвал у него сумку и забрал семь тысяч рублей.

Посадив 70-летнего потерпевшего на борт служебного автомобиля, росгвардейцы направились на поиски грабителя. На улице Шмидта пенсионер заметил своего обидчика и указал на него сотрудникам вневедомственной охраны. При досмотре в левом кармане брюк задержанного были обнаружены скомканные купюры.

Задержанного, 38-летнего жителя Еравнинского района, доставили в отдел полиции. У ранее судимого за имущественные преступления деньги были изъяты и возвращены владельцу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
 
Росгвардия

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