Житель Бурятии ограбил пенсионера на автовокзале





Днём в центре Улан-Удэ к автопатрулю вневедомственной охраны Росгвардии обратился пожилой мужчина, который рассказал, что несколько минут назад около автовокзала неизвестный вырвал у него сумку и забрал семь тысяч рублей.



Посадив 70-летнего потерпевшего на борт служебного автомобиля, росгвардейцы направились на поиски грабителя. На улице Шмидта пенсионер заметил своего обидчика и указал на него сотрудникам вневедомственной охраны. При досмотре в левом кармане брюк задержанного были обнаружены скомканные купюры.



Задержанного, 38-летнего жителя Еравнинского района, доставили в отдел полиции. У ранее судимого за имущественные преступления деньги были изъяты и возвращены владельцу.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

