В Бурятии водитель «Жигулей» врезался в стоящие грузовики

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Молодого водителя осматривали медики



Около семи часов вечера в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП.



20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», не имеющий права управления транспортным средством, следуя со стороны села Ошурково в направлении Улан-Удэ, в трёх км. от села Сотниково совершил наезд на стоящий автомобиль «ГАЗ-66», отечественный автомобиль стоял на обочине, поскольку закончился бензин. Далее «Жигули» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-53», последний помогал с бензином грузовику.



В результате ДТП водитель «Жигулей» с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, после осмотра отпущен домой, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

