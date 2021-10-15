Молодого водителя осматривали медики
Около семи часов вечера в Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП.
20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», не имеющий права управления транспортным средством, следуя со стороны села Ошурково в направлении Улан-Удэ, в трёх км. от села Сотниково совершил наезд на стоящий автомобиль «ГАЗ-66», отечественный автомобиль стоял на обочине, поскольку закончился бензин. Далее «Жигули» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-53», последний помогал с бензином грузовику.
В результате ДТП водитель «Жигулей» с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, после осмотра отпущен домой, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии водитель «Жигулей» врезался в стоящие грузовики
Происшествия, Фото:
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