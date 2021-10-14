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В Бурятии задержали поджигателя «КамАЗа»

В Бурятии задержали поджигателя «КамАЗа»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина ранее уже привлекался за поджоги

В Заиграевском районе Бурятии полицейские задержали подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества.

Следствием установлено, что 34-летний мужчина в июле трудоустроился на работу в организацию по заготовке и переработке древесины в Хоринском районе. В августе он совершил поджог грузовой машины и построек на территории пилорамы в 20 километрах от села Ойбонт, где проживал вместе с другими работниками. Преступлению предшествовало совместное распитие мужчинами алкоголя.

Выяснилось, что, когда все спали, подозреваемый вышел на улицу покурить. В состоянии опьянения он взял с земли и поджёг пропитанные бензином тряпки, а затем с их помощью – стоявший на территории пилорамы «КамАЗ» и один из сараев, где ранее хранилось имущество предприятия. Пламя перекинулось и на другие строения.

Возгорание заметил один из его коллег; работники вызвали пожарных, которые по прибытию потушили огонь. В результате пожара сгорели три сарая и полностью выгорела кабина грузового автомобиля. Ущерб оценён на сумму около 300 тысяч рублей.

Практически сразу после произошедшего мужчина уволился с работы и уехал к себе в Заиграевский район. Уже позже полицейские установили его причастность к содеянному и в ходе выезда задержали. Объяснить причины противоправного поведения подозреваемый не смог.

В 2020 году он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества путём поджога.

Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
Поджог

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