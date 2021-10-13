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Улан-удэнка отбивалась от бывшего сожителя ножом

Улан-удэнка отбивалась от бывшего сожителя ножом
Происшествия,  Фото:pexels.com
Женщина защищалась от побоев

9 октября в медучреждение Октябрьского района Улан-Удэ доставили 32-летнего горожанина. Мужчина пострадал от рук бывшей сожительницы, которая, защищаясь от побоев, ударила его ножом в область поясницы в ограде дома.

- Конфликт произошёл на бытовой почве. Ранее его участники к уголовной ответственности не привлекались. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В полиции отмечают, чаще всего нанесению телесных повреждений предшествует распитие алкоголя.

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