Улан-удэнка отбивалась от бывшего сожителя ножом

Женщина защищалась от побоев



9 октября в медучреждение Октябрьского района Улан-Удэ доставили 32-летнего горожанина. Мужчина пострадал от рук бывшей сожительницы, которая, защищаясь от побоев, ударила его ножом в область поясницы в ограде дома.



- Конфликт произошёл на бытовой почве. Ранее его участники к уголовной ответственности не привлекались. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В полиции отмечают, чаще всего нанесению телесных повреждений предшествует распитие алкоголя.

