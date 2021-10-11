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В Бурятии в «ЭкоАльянс» пришли следователи

В Бурятии в «ЭкоАльянс» пришли следователи
Происшествия, 
Проводились следственные действия, связанные с выемкой документов

Сегодня в Telegram-канале «Перехват_03» появилась информация о том, что в компанию «ЭкоАльянс» нагрянули силовики. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в СУ СК РФ по Бурятии, отметив, что это следственные действия, связанные с выемкой документов, имеющих значение по уголовному делу.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2021 года в республике возбудили два уголовных дела по свалке у Селенгинска, на которую пожаловались во время прямой линии с президентом России.

Расследованием занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии.

- По данным следствия, на земельном участке в местности Клюквенная падь Селенгинского района Бурятии образован объект временного размещения отходов, граничащий с лесом и не огороженный надлежащим образом. Вследствие этого прилегающая территория, в том числе земли лесного фонда, загрязнены разлетающимся от ветра мусором. Помимо этого, с февраля 2021 года региональным оператором заключен договор подряда по вывозу твёрдых коммунальных отходов на территории района с индивидуальным предпринимателем. Он, приступив к выполнению своих обязанностей, не заключил договор аренды данного мусорного полигона, в связи с чем при попустительстве должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления стал незаконно складировать вывозимый мусор на грунтовой дороге за территорией свалки. Такое неправомерное размещение отходов привело к их тлению, возгораниям с распространением дыма в строну жилого сектора. Это повлекло нарушение прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья и защиты окружающей среды, - сообщали тогда в следственном управлении.

Всё началось с прямой линии с Владимиром Путиным. Тогда в эфире прозвучал вопрос от жителей посёлка Селенгинск по поводу огромной и часто тлеющей свалки. Люди просили спасти их от экологической катастрофы. Путин дал обещание: «Что касается тех свалок, о которых вы сейчас упомянули, постараемся всё это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями».

Проверку следователи практически сразу же после прямой линии.

В итоге были возбуждены уголовные дела по статьям «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ) и «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Они возбуждены в отношении сотрудников регионального оператора по обращению с отходами, а также сотрудников республиканского министерства природных ресурсов и экологии, администрации района и сельского поселения.


следователи региональный оператор по ТКО

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