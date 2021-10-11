В помещение он провёл электричество и установил плиту
Сотрудники наркоконтроля накрыли наркопритон в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
46-летний мужчина с начала августа предоставлял свой сарай для потребления наркотиков. Для этого он провёл в помещение электричество и оборудовал там плиту.
Хозяин постройки и его 28-летний знакомый неоднократно изготавливали и употребляли ацетилированный опий, а их 44-летний приятель – наркотики канабисной группы.
- У наркопротребителей был выявлен факт потребления запрещенного вещества, в связи с чем нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП. Хозяин помещения отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем он также привлечен к административной ответственности, - отметили в полиции.
С места происшествия изъяты посуда для приготовления наркотика, шприцы, пустые бутылки из-под растворителя, электрическая плитка.
Подозреваемый официально не трудоустроен, ранее судим за наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело.
Улан-удэнец оборудовал наркопритон в сарае
Происшествия, Фото:
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