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Улан-удэнец оборудовал наркопритон в сарае

Улан-удэнец оборудовал наркопритон в сарае
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В помещение он провёл электричество и установил плиту

Сотрудники наркоконтроля накрыли наркопритон в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

46-летний мужчина с начала августа предоставлял свой сарай для потребления наркотиков. Для этого он провёл в помещение электричество и оборудовал там плиту.

Хозяин постройки и его 28-летний знакомый неоднократно изготавливали и употребляли ацетилированный опий, а их 44-летний приятель – наркотики канабисной группы.

- У наркопротребителей был выявлен факт потребления запрещенного вещества, в связи с чем нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП. Хозяин помещения отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем он также привлечен к административной ответственности, - отметили в полиции.

С места происшествия изъяты посуда для приготовления наркотика, шприцы, пустые бутылки из-под растворителя, электрическая плитка.

Подозреваемый официально не трудоустроен, ранее судим за наркопреступление.

Возбуждено уголовное дело.
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