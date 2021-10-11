Туристы, ехавшие из Иркутска в Бурятию, пострадали в крупном ДТП

- По предварительной информации, в результате автоаварии за помощью к медикам обратились четыре пассажира автобуса, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.









- Я затормозил, но бесполезно. Произошло столкновение, - рассказал водитель.







Сегодня утром в Слюдянском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором пострадали ехавшие в Тункинский район Бурятии туристы.Всё произошло утром на 94-м километре трассы Р-258 «Байкал». Здесь столкнулись автобусы Hyundai County, большегруз Freightliner и автомобиль Honda Stepwgn.Автобус с туристами следовал из Иркутска в Нилову Пустынь – это популярный курорт в Тункинском районе Бурятии. Всего в салоне находились 15 пассажиров. После ДТП все они были доставлены в Слюдянскую районную больницу для обследования.Водитель автобуса сообщил, что столкновение произошло во время обгона фуры.На месте работают сотрудники ГИБДД. Оперативно проверку по аварии с туристическим автобусом начала прокуратура.- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.