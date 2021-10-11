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В Бурятии работники магазина выносили виски и сигареты из «слепых» зон

В Бурятии работники магазина выносили виски и сигареты из «слепых» зон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчины не проработали и месяца

Жители Закаменска, 19 и 46 лет в августе устроились на работу в местный продуктовый магазин. Проработав меньше месяца контролёрами торгового зала и имея доступ к складам, приятели решили совершить кражу.

Для этого они днём переносили виски и табачные изделия из склада в слепую зону камер видеонаблюдения. А в конце рабочего дня выносили алкоголь под одеждой в комнату для персонала. Там мужчины перекладывали товар в сумки и выходили из торговой точки.

За несколько дней мужчины украли алкогольную продукцию и табачные изделия на общую сумму более 95 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Выяснилось, что всё украденное они употребили сами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Во время следствия подозреваемые раскаялись и полностью возместили причинённый ущерб. Следствие продолжается.

А в Улан-Удэ кражу из парфюмерного магазина совершила посетительница.

Днём 6 октября 48-летняя жительница столицы Бурятии пришла в парфюмерный магазин в торговый центр по улице Жердева. Женщина, выбрав момент, сложила в принесенный с собой пакет две упаковки туалетной воды и вышла из торговой точки. Факт кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. Ущерб составил около 8,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские задержали женщину, украденное изъято. Она рассказала дознавателю, что планировала пользоваться парфюмом самостоятельно.


кража

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