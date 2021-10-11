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В Бурятии вор демонтировал железнодорожные рельсы

В Бурятии вор демонтировал железнодорожные рельсы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Украденное он хотел сдать на металлолом

В Заиграевском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя села Новоильинск. Мужчина подозревается в попытке кражи рельсовых подкладок, противоугонов, железнодорожных костылей, рельсов с неэксплуатируемой добывающим предприятием железнодорожной ветки, находящейся в полутора километрах от села Челутай-24.

Ущерб оценивается на сумму свыше 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Днём сельчанин с помощью бензопилы и лома демонтировал железнодорожные пути и сгрузил металлические изделия в микрогрузовик. Украденное он намеревался сдать в пункт приёма металла, однако по дороге был задержан охранниками организации и передан в полицию.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дознание продолжается.
кража железная дорога

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