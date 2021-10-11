В Бурятии вор демонтировал железнодорожные рельсы

Украденное он хотел сдать на металлолом



В Заиграевском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя села Новоильинск. Мужчина подозревается в попытке кражи рельсовых подкладок, противоугонов, железнодорожных костылей, рельсов с неэксплуатируемой добывающим предприятием железнодорожной ветки, находящейся в полутора километрах от села Челутай-24.



Ущерб оценивается на сумму свыше 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Днём сельчанин с помощью бензопилы и лома демонтировал железнодорожные пути и сгрузил металлические изделия в микрогрузовик. Украденное он намеревался сдать в пункт приёма металла, однако по дороге был задержан охранниками организации и передан в полицию.



Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дознание продолжается.

