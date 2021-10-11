Украденное он хотел сдать на металлолом
В Заиграевском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя села Новоильинск. Мужчина подозревается в попытке кражи рельсовых подкладок, противоугонов, железнодорожных костылей, рельсов с неэксплуатируемой добывающим предприятием железнодорожной ветки, находящейся в полутора километрах от села Челутай-24.
Ущерб оценивается на сумму свыше 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Днём сельчанин с помощью бензопилы и лома демонтировал железнодорожные пути и сгрузил металлические изделия в микрогрузовик. Украденное он намеревался сдать в пункт приёма металла, однако по дороге был задержан охранниками организации и передан в полицию.
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, трудоустроен.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дознание продолжается.
В Бурятии вор демонтировал железнодорожные рельсы
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проводится проверка
Мужчины не проработали и месяца
Украденное он хотел сдать на металлолом
На неожиданную находку наткнулись строители частного дома
Мотоцикл с подростками опрокинулся
МЧС призывает соблюдать пожарную безопасность
Водитель едва не устроил ДТП, вылетев на «встречку»
ДТП произошло недалеко от посёлка Николаевский
Наезд произошёл на улице Гагарина
Инцидент произошёл на пятом этаже многоквартирного дома
Рабочие порвали кабель
Аферисты используют программы подмены телефонного номера
Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления
Девушка продавала «королевство» в мобильной игре
Подросток ночью попал в ДТП