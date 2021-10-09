Рабочие порвали кабель
В пятницу, 8 октября, в Улан-Удэ было зафиксировано отключение электроэнергии по вине нерадивых рабочих. Днём во время земляных работ работники подрядной организации на улице Автотранспортная порвали кабель.
В результате в 16 часов пропала электроэнергия на улицах Дорожная, Мерецкого, Автотранспортная, Гурульбинская, Дальнегурульбинская, Учебная, Строителей, СНТ «Современник», канализационной насосной станции (ул. Мерецкого, 30а), а также в детском саду «Сэсэг» на улице Мерецкого, 3.
Подключение потребителей проводилось поэтапно: сперва электричество вернули на канализационную насосную станцию и в детсад. Затем электроэнергию восстановили остальным потребителям.
Как сообщают оперативные службы, общее время отключения составило 1 час 38 минут.
В Улан-Удэ нерадивые рабочие лишили электричества дома и детсад
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 09.10.2021
Рабочие порвали кабель
Аферисты используют программы подмены телефонного номера
Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления
Девушка продавала «королевство» в мобильной игре
Подросток ночью попал в ДТП
ЧП произошло на танкере «Семён Дежнёв»
Автомобиль пронёсся всего в нескольких сантиметрах от пешехода
Женщине звонили лжебанкиры
Сильно разогнался водитель «Фольксваген Туарег»
Девушка скончалась на следующий день после ДТП
Тело девочки нашла её мать
Мужчина хранил коноплю в мешках дома и под летним навесом
Автомобиль без спроса взял 17-летний парень
Один из них украл телефон, толкая пассажирку автобуса
Мужчина не смог обжаловать приговор