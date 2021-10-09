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В Улан-Удэ нерадивые рабочие лишили электричества дома и детсад

В Улан-Удэ нерадивые рабочие лишили электричества дома и детсад
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Рабочие порвали кабель

В пятницу, 8 октября, в Улан-Удэ было зафиксировано отключение электроэнергии по вине нерадивых рабочих. Днём во время земляных работ работники подрядной организации на улице Автотранспортная порвали кабель.

В результате в 16 часов пропала электроэнергия на улицах Дорожная, Мерецкого, Автотранспортная, Гурульбинская, Дальнегурульбинская, Учебная, Строителей, СНТ «Современник», канализационной насосной станции (ул. Мерецкого, 30а), а также в детском саду «Сэсэг» на улице Мерецкого, 3.

Подключение потребителей проводилось поэтапно: сперва электричество вернули на канализационную насосную станцию и в детсад. Затем электроэнергию восстановили остальным потребителям.

Как сообщают оперативные службы, общее время отключения составило 1 час 38 минут.


отключение света

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