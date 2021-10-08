Мужчина напал с ножом на нового знакомого прямо на улице
Поздно вечером на улице Банзарова патруль вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, который шёл по проезжей части. Остановив пешехода, сотрудники увидели, что он испачкан кровью.
Мужчина заявил, что кровь не его, и показал на лежащего возле забора мужчину в расстёгнутой куртке. При виде приближающихся сотрудников лежащий начал кричать, что не может встать, и просить о помощи.
Росгвардейцы вызвали «скорую помощь» и осмотрели пострадавшего. На одежде и теле была кровь, а также следы ножевых ранений. Раненый успел назвать свои данные сотрудникам и указать на мужчину, испачканного в крови, как на подозреваемого. После он потерял сознание.
Нападавшим оказался 32-летний улан-удэнец, который был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный накануне освободился из мест лишения свободы. С потерпевшим они познакомились этим вечером и вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья новые знакомые поссорились, после чего один ударил второго ножом.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнец вышел из колонии и сразу же устроил поножовщину
Происшествия, Фото:
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