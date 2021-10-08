Украденным телефон вор пользовался сам
В конце августа в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже сотового телефона стоимостью 16 тысяч рублей обратился 55-летний мужчина. Он работает водителем такси, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина рассказал, что ночью по заявке подвозил компанию из двух мужчин и женщины. Во время поездки один из пассажиров попросил у водителя сотовый телефон, якобы для того, чтобы забронировать место в гостинице. Сделав звонок, мужчина вернул гаджет хозяину. Таксист положил телефон между сиденьями автомобиля. По прибытию на адрес пассажиры вышли, а спустя несколько минут таксист обнаружил, что телефона на месте нет.
Кражу полицейские раскрыли. В Иволгинском районе задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 39-летний житель Улан-Удэ. Украденный сотовый телефон у него изъяли. Мужчина рассказал полицейским, что украл телефон для собственного пользования.
В Улан-Удэ пассажир «подрезал» у таксиста телефон
Происшествия, Фото:
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