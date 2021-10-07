После кражи сельчанин приехал в Улан-Удэ
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег с банковского счёта, которая произошла в Мухоршибирском районе. Подозреваемый 32-летний житель села Новый Заган был задержан в Улан-Удэ.
Установлено, что 2 октября он в ходе распития спиртного в компании приятелей украл банковскую карту 33-летней односельчанки. Когда женщина от выпитого уснула, мужчина, ранее по её разрешению покупавший по карте спиртное и продукты, забрал с собой электронное средство платежа.
Впоследствии он оплатил чужими деньгами покупки в Новом Загане, в Мухоршибире, а также в Улан-Удэ, куда в тот же день на такси приехал к друзьям.
Карта была оснащена бесконтактной системой расчёта.
Задержанный нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии стащил карту у пьяной односельчанки
Происшествия, Фото:
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