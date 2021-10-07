Житель Бурятии стащил карту у пьяной односельчанки

После кражи сельчанин приехал в Улан-Удэ



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег с банковского счёта, которая произошла в Мухоршибирском районе. Подозреваемый 32-летний житель села Новый Заган был задержан в Улан-Удэ.



Установлено, что 2 октября он в ходе распития спиртного в компании приятелей украл банковскую карту 33-летней односельчанки. Когда женщина от выпитого уснула, мужчина, ранее по её разрешению покупавший по карте спиртное и продукты, забрал с собой электронное средство платежа.



Впоследствии он оплатил чужими деньгами покупки в Новом Загане, в Мухоршибире, а также в Улан-Удэ, куда в тот же день на такси приехал к друзьям.



Карта была оснащена бесконтактной системой расчёта.



Задержанный нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.





