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Житель Бурятии стащил карту у пьяной односельчанки

Житель Бурятии стащил карту у пьяной односельчанки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После кражи сельчанин приехал в Улан-Удэ

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег с банковского счёта, которая произошла в Мухоршибирском районе. Подозреваемый 32-летний житель села Новый Заган был задержан в Улан-Удэ.

Установлено, что 2 октября он в ходе распития спиртного в компании приятелей украл банковскую карту 33-летней односельчанки. Когда женщина от выпитого уснула, мужчина, ранее по её разрешению покупавший по карте спиртное и продукты, забрал с собой электронное средство платежа.

Впоследствии он оплатил чужими деньгами покупки в Новом Загане, в Мухоршибире, а также в Улан-Удэ, куда в тот же день на такси приехал к друзьям.

Карта была оснащена бесконтактной системой расчёта.

Задержанный нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.


кража

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