В Улан-Удэ посетители бара зверски забили парня до смерти

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Молодого человека убили за то, что он попросил покинуть помещение после закрытия бара



28 сентября в баре, расположенном на улице Гагарина в Улан-Удэ, был убит 23-летний парень. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.



По подозрению в совершении преступления задержаны двое улан-удэнцев, 19 и 22 лет, которые ночью выпивали в том самом баре.



По данным следствия, вечером 27 сентября молодые люди с приятелями пришли в баре, где пили и веселились. По окончании работы заведения они отказались покидать помещение. Им сделал замечание один из посетителей бара, знакомый с его владельцами, попросив уйти. Однако в ответ молодые люди вдвоем избили его. После остались внутри и продолжили употреблять спиртное.



Избитый ими молодой человек также остался в баре и утром снова попросил засидевшихся гостей покинуть помещение. Пьяные посетители, недовольные требованиями, вновь напали на него и нанесли ему множество ударов руками, ногами и металлическим табуретом по голове, телу, рукам и ногам.



Защищаясь, молодой человек схватил нож и нанёс им удар в грудь одного из нападавших. После этого нападавшие ушли из бара. Возле ближайшего магазина они вызвали «скорую» для раненого, но промолчали про избитого ими в баре молодого человека. Последний же спустя некоторое время скончался на месте. Его тело обнаружила девушка, зашедшая днём в помещение.



На допросе задержанные молодые люди дали показания об обстоятельствах происшествия. Им уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





