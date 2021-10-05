В Улан-Удэ на пожаре пострадал инвалид I группы

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Мужчину спасла его сожительница



Накануне ночью на улице Комсомольская в Улан-Удэ произошёл пожар в многоквартирном доме. Пострадал инвалид I группы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Сообщение пожарным поступило в 23:39. На место были направлены дежурные караулы пожарно-спасательной части №2.



На момент прибытия пожарных шёл дым из квартиры на первой этаже. Хозяина квартиры эвакуировала его сожительница до прибытия спасателей.



Пострадавший мужчина, инвалид I группы, госпитализирован в больницу.



Три минуты потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать очаг на площади 4 кв. м.



В тушении принимали участие восемь человек личного состава и 3 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.





