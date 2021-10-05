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В Улан-Удэ на пожаре пострадал инвалид I группы

В Улан-Удэ на пожаре пострадал инвалид I группы
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мужчину спасла его сожительница

Накануне ночью на улице Комсомольская в Улан-Удэ произошёл пожар в многоквартирном доме. Пострадал инвалид I группы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Сообщение пожарным поступило в 23:39. На место были направлены дежурные караулы пожарно-спасательной части №2.

На момент прибытия пожарных шёл дым из квартиры на первой этаже. Хозяина квартиры эвакуировала его сожительница до прибытия спасателей.

Пострадавший мужчина, инвалид I группы, госпитализирован в больницу.

Три минуты потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать очаг на площади 4 кв. м.

В тушении принимали участие восемь человек личного состава и 3 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.


пожар

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