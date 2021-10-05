В Бурятии полиция, ФСБ и ОМОН задержали «чёрных» лесорубов

Днём 16 сентября в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска МВД, УФСБ и бойцы ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Мужчины рубили деревья на территории Заудинского лесничества, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





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С места были изъяты спиленный лес, бензопила, два внедорожника и грузовая машина.





Уголовное дело, возбуждённое по статье «Незаконная рубка лесных нахождений», находится в производстве Следственной части следственного УМВД по Бурятии. Имеются основания полагать, что задержанные, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, причастны к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.





















Трое жителей села Верхний Саянтуй Тарбагатайского района в возрасте от 42 до 50 лет были задержаны с поличным. Один из мужчин раскряжевывал деревья, второй трелевал их к погрузочной площадке, третий распиливал на сортименты.- Всего ими было спилено 24 сосны. Ущерб от противоправных деяний оценивается на сумму около 730 тысяч рублей. Установлено, что древесину фигуранты заготавливали для дальнейшей реализации. Отметим, один из них ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но должных выводов не сделал. Подозреваемые нигде не работают и дали признательные показания в содеянном, - рассказала старший референт пресс-службы МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.