В Чите работника горнолыжного комплекса осудили за упавших лыжника и сноубордиста

Инцидент произошёл на горнолыжном комплексе в 2020 году



39-летний читинец предстал перед судом за травмы, полученные двумя отдыхающими на горнолыжном комплексе. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.



8 января 2020 года машинист-оператор буксировочной канатной дороги покинул пункт управления, передав его другому человеку, чем подверг опасности пользователей этой канатной дороги.



При внезапном поднятии лыжника и сноубордиста на бугеле он не обеспечил остановку канатной дороги. В результате туристы упали и получили тяжёлые травмы.



В ходе рассмотрения дела обвиняемый не признал свою вину, заявив, что он имел право заменить себя на посту.



- Вместе с тем суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в краевой прокуратуре.



Приговор не вступил в законную силу.

