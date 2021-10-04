Инцидент произошёл на горнолыжном комплексе в 2020 году
39-летний читинец предстал перед судом за травмы, полученные двумя отдыхающими на горнолыжном комплексе. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
8 января 2020 года машинист-оператор буксировочной канатной дороги покинул пункт управления, передав его другому человеку, чем подверг опасности пользователей этой канатной дороги.
При внезапном поднятии лыжника и сноубордиста на бугеле он не обеспечил остановку канатной дороги. В результате туристы упали и получили тяжёлые травмы.
В ходе рассмотрения дела обвиняемый не признал свою вину, заявив, что он имел право заменить себя на посту.
- Вместе с тем суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в краевой прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
В Чите работника горнолыжного комплекса осудили за упавших лыжника и сноубордиста
Происшествия, Фото:
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