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Улан-удэнца оштрафовали на 15 тысяч за бутылку самогона

Улан-удэнца оштрафовали на 15 тысяч за бутылку самогона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Самогон изъяли и уничтожили

Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело в отношении самогонщика.

23 июня горожанин, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея лицензии, продал самогон в литровой пластмассовой бутылке по цене 400 рублей.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.

Спиртосодержащая жидкость уничтожена.

- Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу, - сообщили в Советском районном суде.
штраф

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