Самогон изъяли и уничтожили
Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело в отношении самогонщика.
23 июня горожанин, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея лицензии, продал самогон в литровой пластмассовой бутылке по цене 400 рублей.
Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.
Спиртосодержащая жидкость уничтожена.
- Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу, - сообщили в Советском районном суде.
Улан-удэнца оштрафовали на 15 тысяч за бутылку самогона
Происшествия, Фото:
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