Улан-удэнца оштрафовали на 15 тысяч за бутылку самогона

Самогон изъяли и уничтожили



Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел дело в отношении самогонщика.



23 июня горожанин, не являясь индивидуальным предпринимателем, не имея лицензии, продал самогон в литровой пластмассовой бутылке по цене 400 рублей.



Мужчине назначено наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.



Спиртосодержащая жидкость уничтожена.



- Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу, - сообщили в Советском районном суде.

