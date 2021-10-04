В Улан-Удэ остановили автомобиль с мешками конопли

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Улан-удэнец намеревался продать собранный «урожай»



2 октября 29-летний улан-удэнец собрал коноплю в Иволгинском районе. Мужчина упаковал её в мешки, которые положил на заднее сидение автомобиля. Коноплю он планировал продать в городе.



Однако на проспекте Строителей автомобиль остановили полицейские. Они изъяли около девяти килограммов наркотиков.



- Мужчина рассказал правоохранителям, что намеревался переправить наркотическое средство домой и заняться поиском покупателя, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. От освидетельствования на предмет наркопотребления он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.



Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи – лишение свободы до 12 лет.





