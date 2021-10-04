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В Улан-Удэ остановили автомобиль с мешками конопли

В Улан-Удэ остановили автомобиль с мешками конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Улан-удэнец намеревался продать собранный «урожай»

2 октября 29-летний улан-удэнец собрал коноплю в Иволгинском районе. Мужчина упаковал её в мешки, которые положил на заднее сидение автомобиля. Коноплю он планировал продать в городе.

Однако на проспекте Строителей автомобиль остановили полицейские. Они изъяли около девяти килограммов наркотиков.

- Мужчина рассказал правоохранителям, что намеревался переправить наркотическое средство домой и заняться поиском покупателя, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. От освидетельствования на предмет наркопотребления он отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи – лишение свободы до 12 лет.


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