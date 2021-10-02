В Улан-Удэ сбили перебегавшего на «красный» пенсионера

Пожилого пешехода госпитализировали в больницу



Накануне, 1 октября, в 19:30 произошло ДТП, в котором пострадал пожилой пешеход.



По данным оперативной сводки по городу, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», следуя по улице Ключевская со стороны проспекта Автомобилистов в направлении улицы Лебедева, в районе дома № 23 по улице Ключевская, совершил наезд на 72-летнего пешехода. Пенсионер переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобилей на запрещающий сигнал светофора.



В результате ДТП пешеход получил различные травмы. Его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу имени Семашко.



