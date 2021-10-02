В Улан-Удэ сбили пятиклассника

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ребёнка госпитализировали в ДРКБ



1 октября под колёса автомобиля попал пятиклассник. ДТП случилось в 19:00 на улице Родины в Улан-Удэ.



32-летний водитель автомобиля Honda Elysion совершил наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобилей.



В результате ДТП пешеход получил травмы. Ребёнка госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу, сообщают оперативные службы города.



