 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

В Улан-Удэ грабитель спрыгнул с третьего этажа и сбежал

В Улан-Удэ грабитель спрыгнул с третьего этажа и сбежал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Грабитель залез на третий этаж через балкон

В Улан-Удэ полицейские задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в краже сотового телефона в баре. Преступление произошло ночью 19 сентября. Пока сотрудник бара играл на приставке, посетитель незаметно стащил со стола гаджет. Сотовый телефон изъят и в ближайшее время будет возвращён владельцу, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В ходе расследования этого уголовного дела полицейские также установили, что задержанный совершил ещё и грабёж.

Оказалось, что ночью 18 июля молодой человек возвращался домой из питейного заведения. Проходя мимо многоквартирного дома, он заметил приоткрытую дверь балкона в квартире на третьем этаже.

Ловкий юноша забрался в квартиру, где увидел спящую женщину. Однако он всё же решил совершить кражу. Забрав сотовый телефон и портативный аккумулятор, парень попытался вынести телевизор через запертую дверь, но не нашёл ключа от квартиры.

Проснувшаяся от шума женщина увидела чужого человека. Он же, испугавшись, спрыгнул с балкона третьего этажа. Удивительно, но юноша не получил серьёзных травм и убежал.

Молодой человек рассказал следователю, что украденный в квартире телефон он продал прохожему, а аккумуляторное устройство выронил во время побега с места происшествия.

Сотовый телефон изъят у недобросовестного покупателя и возвращён владелице.

Возбуждены уголовные дела.
грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Иркутской области устроил стрельбу из окна квартиры
Житель Иркутской области устроил стрельбу из окна квартиры
Происшествия, 01.10.2021
Мужчина признался, что стрелял «из спортивного интереса»
Пропавшего улан-удэнца ищут в Иркутской области
Пропавшего улан-удэнца ищут в Иркутской области
Происшествия, 01.10.2021
Ориентировку о розыске опубликовали полицейские Иркутской области
Под Улан-Удэ на землях сельхозназначения устроили свалку с черепами
Под Улан-Удэ на землях сельхозназначения устроили свалку с черепами
Происшествия, 01.10.2021
На участке – строительный мусор, автомобильные запчасти, биологические отходы
Улан-удэнка месяц ждала сознательности от воров
Улан-удэнка месяц ждала сознательности от воров
Происшествия, 01.10.2021
Кражей окончилось застолье трёх друзей
В Забайкалье выясняют причины смерти младенца
В Забайкалье выясняют причины смерти младенца
Происшествия, 01.10.2021
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ нашли снаряд
В Улан-Удэ нашли снаряд
Происшествия, 01.10.2021
На снаряд наткнулся работник железнодорожного переезда
Матери избитого полицейскими до смерти подростка в Бурятии присудили 1 млн
Матери избитого полицейскими до смерти подростка в Бурятии присудили 1 млн
Происшествия, 01.10.2021
Суд отказался обязать МВД принести извинения матери за смерть сына
Ангарчанин попал в больницу, удирая от полицейских
Ангарчанин попал в больницу, удирая от полицейских
Происшествия, 01.10.2021
По факту травмирования начата доследственная проверка 
В Бурятии в лобовом ДТП погибла женщина
В Бурятии в лобовом ДТП погибла женщина
Происшествия, 30.09.2021
Лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка
Житель Бурятии прятал патроны к пистолету и револьверу
Житель Бурятии прятал патроны к пистолету и револьверу
Происшествия, 30.09.2021
Мужчина получил боеприпасы «в наследство»
В Бурятии оштрафовали торговку спиртом
В Бурятии оштрафовали торговку спиртом
Происшествия, 30.09.2021
Женщина, торговавшая спиртом, не является предпринимателем
В Иркутской области мужчину убили гантелью
В Иркутской области мужчину убили гантелью
Происшествия, 30.09.2021
Убийца завернул тело в ковёр и спрятал
33-летний братчанин украл огромного плюшевого мишку
33-летний братчанин украл огромного плюшевого мишку
Происшествия, 30.09.2021
Мужчина стащил медведя из цветочного магазина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^