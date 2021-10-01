В Улан-Удэ грабитель спрыгнул с третьего этажа и сбежал

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Грабитель залез на третий этаж через балкон



В Улан-Удэ полицейские задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в краже сотового телефона в баре. Преступление произошло ночью 19 сентября. Пока сотрудник бара играл на приставке, посетитель незаметно стащил со стола гаджет. Сотовый телефон изъят и в ближайшее время будет возвращён владельцу, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В ходе расследования этого уголовного дела полицейские также установили, что задержанный совершил ещё и грабёж.



Оказалось, что ночью 18 июля молодой человек возвращался домой из питейного заведения. Проходя мимо многоквартирного дома, он заметил приоткрытую дверь балкона в квартире на третьем этаже.



Ловкий юноша забрался в квартиру, где увидел спящую женщину. Однако он всё же решил совершить кражу. Забрав сотовый телефон и портативный аккумулятор, парень попытался вынести телевизор через запертую дверь, но не нашёл ключа от квартиры.



Проснувшаяся от шума женщина увидела чужого человека. Он же, испугавшись, спрыгнул с балкона третьего этажа. Удивительно, но юноша не получил серьёзных травм и убежал.



Молодой человек рассказал следователю, что украденный в квартире телефон он продал прохожему, а аккумуляторное устройство выронил во время побега с места происшествия.



Сотовый телефон изъят у недобросовестного покупателя и возвращён владелице.



Возбуждены уголовные дела.

