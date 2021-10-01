Грабитель залез на третий этаж через балкон
В Улан-Удэ полицейские задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в краже сотового телефона в баре. Преступление произошло ночью 19 сентября. Пока сотрудник бара играл на приставке, посетитель незаметно стащил со стола гаджет. Сотовый телефон изъят и в ближайшее время будет возвращён владельцу, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В ходе расследования этого уголовного дела полицейские также установили, что задержанный совершил ещё и грабёж.
Оказалось, что ночью 18 июля молодой человек возвращался домой из питейного заведения. Проходя мимо многоквартирного дома, он заметил приоткрытую дверь балкона в квартире на третьем этаже.
Ловкий юноша забрался в квартиру, где увидел спящую женщину. Однако он всё же решил совершить кражу. Забрав сотовый телефон и портативный аккумулятор, парень попытался вынести телевизор через запертую дверь, но не нашёл ключа от квартиры.
Проснувшаяся от шума женщина увидела чужого человека. Он же, испугавшись, спрыгнул с балкона третьего этажа. Удивительно, но юноша не получил серьёзных травм и убежал.
Молодой человек рассказал следователю, что украденный в квартире телефон он продал прохожему, а аккумуляторное устройство выронил во время побега с места происшествия.
Сотовый телефон изъят у недобросовестного покупателя и возвращён владелице.
Возбуждены уголовные дела.
В Улан-Удэ грабитель спрыгнул с третьего этажа и сбежал
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Смертельное ДТП произошло на трассе «Байкал»
Всего выпало семь бетонных плит
Мужчина признался, что стрелял «из спортивного интереса»
Ориентировку о розыске опубликовали полицейские Иркутской области
На участке – строительный мусор, автомобильные запчасти, биологические отходы
Кражей окончилось застолье трёх друзей
Проводится доследственная проверка
На снаряд наткнулся работник железнодорожного переезда
Суд отказался обязать МВД принести извинения матери за смерть сына
По факту травмирования начата доследственная проверка
Лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка
Мужчина получил боеприпасы «в наследство»
Женщина, торговавшая спиртом, не является предпринимателем
Убийца завернул тело в ковёр и спрятал
Мужчина стащил медведя из цветочного магазина