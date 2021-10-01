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Пропавшего улан-удэнца ищут в Иркутской области

Пропавшего улан-удэнца ищут в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ориентировка ГУ МВД по Иркутской области
Ориентировку о розыске опубликовали полицейские Иркутской области

Полицейские Иркутской области устанавливают местонахождения без вести пропавшего 48-летнего Алексея Ефимова. Известно, что на момент исчезновения мужчина проживал в городе Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

Приметы: рост около 167 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы седые, глаза карие.

Особые приметы: под правым глазом шрам.

Людей, обладающих информацией о разыскиваемом, сотрудники полиции просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Улан-Удэ по телефонам: 8(3012) 29-59-93, 8(3012) 29-59-94 или по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области - 8(3952) 216-888.


пропавшие без вести

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