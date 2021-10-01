Пропавшего улан-удэнца ищут в Иркутской области

Происшествия, Фото: ориентировка ГУ МВД по Иркутской области

Ориентировку о розыске опубликовали полицейские Иркутской области



Полицейские Иркутской области устанавливают местонахождения без вести пропавшего 48-летнего Алексея Ефимова. Известно, что на момент исчезновения мужчина проживал в городе Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области



Приметы: рост около 167 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы седые, глаза карие.



Особые приметы: под правым глазом шрам.



Людей, обладающих информацией о разыскиваемом, сотрудники полиции просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Улан-Удэ по телефонам: 8(3012) 29-59-93, 8(3012) 29-59-94 или по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области - 8(3952) 216-888.





