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В Бурятии семья из пяти человек пережила крупный пожар

В Бурятии семья из пяти человек пережила крупный пожар
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Общая площадь пожара составила 177 кв.м.

В ночь с 29 на 30 сентября в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошёл крупный пожар. Загорелся частный дом и постройки во дворе, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спящий хозяин дома проснулся от треска. Он вышел наружу и обнаружил пожар. Семья из пяти человек эвакуировалась самостоятельно.

На момент прибытия пожарных горели гараж, его пристрой, зимовье, крыша дома, была угроза распространения огня на соседние строения.


Пожар тушили сотрудники двух пожарных частей (из посёлков Онохой и Заиграево), пожарная команда воинской части посёлка Онохой, а также местные жители.

Тушение осложнялось плотной застройкой и обшивкой дома металлопрофилем, осложнявшей доступ к огню. Для ликвидации открытого горения потребовалось почти 1,5 часа.

- В результате пожара уничтожены гараж с находящимся внутри автомобилем, пристрой и зимовье. Также сгорела кровля дома, повреждены потолочное перекрытие и стена. Общая площадь пожара составила 177 кв.м., - уточнили в республиканском агентстве ГО и ЧС. – Совместными усилиями было предотвращено распространение огня на несколько надворных построек, расположенных вблизи горящих строений.

Предположительно, причиной произошедшего стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.





пожар

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