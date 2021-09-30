Мост обрушился от проезда по нему грузовика
28 сентября во второй половине дня в Баунтовском районе Бурятии обрушился мост через реку Анакит. Об этом сообщалось накануне в группе «Баунт-инфо.24/7».
- Произошло обрушение моста через реку Анакит в результате проведения работ по содержанию автомобильной дороги «Байса-Россошино». От отворота на с. Россошино км 4+480, по вине подрядчика, - говорится в группе.
В настоящее время ведутся работы по обустройству объездной дороги. Завершение работ планируется к концу дня 30 сентября.
На опубликованных в мессенджере снимках видно, что мост не выдержал проезда по нему тяжёлой техники.
В Бурятии обрушился мост
Происшествия, Фото:
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