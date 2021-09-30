В Бурятии не могут установить личность погибшей женщины

Предположительно, она погибла в начале августа
В Бурятии продолжается работа по установлению личности погибшей женщины. Как сообщал «Байкал-Daily», тело было найдено днём 9 августа
в трёх километрах от пригородного села Сужа Иволгинского района. Труп обнаружили в местности Тологой.
Предположительно, она погибла 4-5 августа. Личность умершей до сих пор остаётся неизвестной.
Приметы: азиатской внешности, возраст 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см.
Была одета: кофта вязаная коричневого цвета, розовая футболка с рисунком в виде цветов на груди, синие джинсы, фиолетовые носки, резиновые тапочки синего цвета.
Полицейские обращаются к жителям с просьбой при наличии какой-либо информации о личности гражданки сообщить по телефонам: 8-914-638-70-77, 8(3012) 41-66-37 или 102 (112).
Предположительно, она погибла в начале августа
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