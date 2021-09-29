В Бурятии годовалый малыш утонул в ведре с водой





Сотрудники следственного управления в очередной раз призывают граждан быть более бдительными и осторожными в вопросах безопасности детей, не оставлять малышей без присмотра, ограничить их доступ к имеющимся в доме и во дворе емкостям с водой, снабдить их крышками или расположить в закрытых помещениях