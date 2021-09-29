В Бурятии годовалый малыш утонул в ведре с водой

Днём 26 сентября в доме в селе Хоринск обнаружили тело годовалого мальчика. По предварительным данным, оставшись без присмотра взрослых, он упал в ёмкость с водой и скончался от асфиксии. Хоринским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Бурятии по данному факту проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, за несколько дней до происшествия мать передала ребёнка на попечение бабушки и уехала на заработки. 26 сентября днём бабушка оставила внука одного в комнате, загородила выход креслом и вышла в огород. Спустя несколько минут она вернулась домой и обнаружила малыша на кухне.
Его голова и верхняя часть тела были погружены в ведро с водой, стоявшее на полу. Следователи пришли к выводу, что ооставшись без присмотра, мальчик пробрался сквозь оставленный бабушкой заслон на кухню, где приблизился к ведру и перевалился через его край. Оказавшись головой в воде, ребёнок не смог выбраться и погиб.
Женщина сразу извлекла малыша из ёмкости, попыталась оказать помощь, затем вызвала врачей. Однако спасти ребёнка не удалось.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 25 июля в улусе Загустай в ёмкости с водой погибла двухлетняя девочка. Малышка убежала в огород, пока её мать готовила ужин. Там она упала вниз головой в ёмкость с водой.
Сотрудники следственного управления в очередной раз призывают граждан быть более бдительными и осторожными в вопросах безопасности детей, не оставлять малышей без присмотра, ограничить их доступ к имеющимся в доме и во дворе емкостям с водой, снабдить их крышками или расположить в закрытых помещениях