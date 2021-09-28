Житель Иркутской области убил сына

Убийством окончилась ссора



60-летний житель Тайшета задержан по подозрению в убийстве родного сына.



По данным следствия, вечером 25 сентября между 60-летним мужчиной и его 36-летним сыном произошёл конфликт. В ходе ссоры отец ножом нанёс удар в область груди сына, убив его на месте.



- В настоящее время следователи следственного управления проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Мужчина задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Расследование уголовного дела продолжается.

