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Житель Иркутской области убил сына

Житель Иркутской области убил сына
Происшествия,  Фото:pexels.com
Убийством окончилась ссора

60-летний житель Тайшета задержан по подозрению в убийстве родного сына.

По данным следствия, вечером 25 сентября между 60-летним мужчиной и его 36-летним сыном произошёл конфликт. В ходе ссоры отец ножом нанёс удар в область груди сына, убив его на месте.

- В настоящее время следователи следственного управления проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Мужчина задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.
убийство

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