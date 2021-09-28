В Бурятии внучка оформила кредит по паспорту бабушки

Возвращать кредит девушка не планировала



79-летней жительнице Селенгинского района Бурятии в сентябре позвонили из долгового агентства и сообщили, что у неё имеется задолженность по кредиту в размере 16 тысяч рублей. Женщина очень удивилась, так как никкой кредит не оформляла.



Выяснилось, что в конце июня 27-летняя внучка навещала бабушку. Увидев на столе паспорт пенсионерки, она незаметно сфотографировала его. Затем девушка оформила микрозайм через приложение мобильного телефона. При этом, при оформлении заявки девушка указала паспортные данные пенсионерки и свои данные счёта для поступления средств и номер телефона.



Деньги девушка потратила. Кредит возвращать не планировала.



Жертвой подобного вида мошенничеств стал и 22-летний житель села Клюевка Кабанского района. В марте молодой человек пригласил приятеля к себе домой для распития спиртного. В ходе застолья гость воспользовался данными паспорта хозяина жилища и оформил кредит с помощью специального приложения на сотовом телефоне. В июле молодому человеку стали поступать звонки из микрофинансовой организации о задолженности, и он обратился в полицию.



26-летний местный житель задержан. Молодой человек признался, что средства потратил на покупку алкоголя и продуктов питания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.



По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

