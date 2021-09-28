В Улан-Удэ завершили проверку по трагедии на ЛВРЗ

У погибшего студента-практиканта осталась беременная невеста
Государственная инспекция труда ответила бурятскому омбудсмену Юлии Жамбаловой на направленный ею ранее запрос по смертельному несчастному случаю на ЛВРЗ.
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 августа на Улан-Удэнском ЛВРЗ произошёл несчастный случай, унёсший жизнь молодого человека. Предварительно установлено, что слесарь по ремонту подвижного состава выполнял в цехе работы по креплению маслосборной крышки на электровозе.
- При выполнении работ с внешней стороны колесной пары он просунул свою голову и левую руку между подвеской и балансиром тормозной рычажной передачи. В этот момент сработала тормозная система, и его голову и руку зажало, - сообщали тогда в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Он был госпитализирован в больницу, позже парень скончался.
18-летний молодой человек был студентом-практикантом колледжа железнодорожного транспорта. У него осталась беременная невеста.
Исходя из поступившего ответа Государственной инспекции труда в республике комиссией, образованной работодателем, проведено расследование несчастного случая.
- Комиссией установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Она выразилась в отсутствии эффективного функционирования системы управления охраны труда; в необеспечении работодателем безопасности работников при осуществлении технологических процессов (отсутствие последовательности допуска работников на электровоз после его осмотра представителем ОТК (после выдачи выявленных замечаний в электровоз направляются работники разных подразделений локомотиворемонтного производства, кому выданы замечания. И в кузове, и под ним одновременно начинают работать люди, следовательно, не исключена возможность одновременного проведения работ по проверке тормозной системы и работ по устранению замечаний по механической части электровоза), - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.
На основании материалов расследования комиссия квалифицировала происшествие как несчастный случай, связанный с производством.
Между тем, Юлия Жамбалова продолжает работу по Улан-Удэнскому локомотивовагоноремонтному заводу. В том числе, произведён обход по цехам, организована «горячая линия» для работников.
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Происшествия, Фото:
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