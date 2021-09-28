В Улан-Удэ автостоп обернулся кражей 65 тысяч

Попутчики прокутили деньги приютившего их улан-удэнца



В конце сентября 2020 года житель Улан-Удэ добирался домой из Кабанского района автостопом. Его согласились подвезти отзывчивые незнакомцы.



Уже в городе возле дома пассажира автомобиль сломался. Улан-удэнец сделал ответную услугу и пригласил попутчиков пожить в его квартире.



В квартире один из гостей нашёл в шкафу банковскую карту в конверте. Рядом с картой лежала бумажка с пин-кодом.



Украв карту, гость попросил своего друга снять с неё деньги, продиктовав пин-код. Приятель, не зная, что карта чужая и украдена, снял деньги, а ещё одну попутчицу попросил купить на эти деньги продукты и спиртное.



В итоге они прогуляли почти 61 тысячу рублей. Позже потерпевшему, добродушно приютившему попутчиков, в офисе МТС сообщили, что со счёта, прикреплённого к банковской карте, списано свыше 60 тысяч рублей, а также комиссия – 5,6 тысяч рублей.



Вор, укравший карту, предстал перед судом.



- Советский районный суд приговорил подсудимого, с учётом смягчающих обстоятельств и отсутствия судимости, к наказанию в виде трёх лет лишения свободы условно, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.



Гражданский иск потерпевшего о возврате украденных денег удовлетворён в полном объёме.

