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В Бурятии растёт число интернет-преступлений

В Бурятии растёт число интернет-преступлений
Происшествия,  Фото:pexels.com
Также увеличилось число преступлений, связанных с экономической деятельностью

За 2020 и текущий годы прокуроры Бурятии вскрыли 983 нарушения закона, связанных с национальными проектами. Пресекались факты приёмки невыполненных и не соответствующих условиям контрактов работ, несоблюдения порядка их оплаты, простоя приобретённого оборудования, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 

По результатам оперативно-розыскной деятельности и прокурорских проверок возбуждено 25 уголовных дел по фактам хищений, взяточничества, халатности, превышения должностных полномочий и злоупотребления ими.

Эти данные озвучили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Бурятии, который проходил 24 сентября.

  - По итогам обсуждения запланирован комплекс мероприятий, направленный на активизацию правоохранительных усилий, включающий совместные проверки законного расходования бюджетных средств, меры по повышению уровня возмещаемости ущерба от преступлений, сокращению сроков предварительного расследования. Особое внимание уделено вопросам противодействия коррупции, - сообщили в прокуратуре.

За 2020 год - восемь месяцев 2021 года правоохранительными органами пресечена деятельность 21 организованной группы и трёх преступных сообществ, которыми совершено 299 преступлений, в том числе в сферах незаконного оборота наркотических средств, лесопользования, корыстной и коррупционной направленности. Растёт число преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также связанных с экономической деятельностью.

прокуратура статистика

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