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Житель Бурятии избил женщину поленом по голове

Житель Бурятии избил женщину поленом по голове
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Агрессивного мужчину разыскали росгвардейцы

В полицию посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии поступило сообщение о том, что в жилом доме избивают женщину. На место тут же выехала группа задержания вневедомственной охраны с участковым уполномоченным полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Дверь в квартиру открыла женщина со следами крови на лице. Она рассказала, что знакомый несколько раз ударил её поленом по лицу и голове. После того, как она пригрозила вызвать полицию, обидчик ушёл.

Росгвардейцы вызвали пострадавшей «скорую помощь» и отправились на поиски нападавшего. Во время отработки прилегающих улиц мужчину по ориентировке задержали возле продуктового магазина.

Задержанный, 58-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. В ходе опроса выяснилось, что после совместного распития спиртного между мужчиной и женщиной возникла ссора. Мужчина схватил полено и нанёс своей знакомой несколько ударов.

По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Росгвардия умышленное причинение легкого вреда здоровью побои

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