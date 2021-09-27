Житель Бурятии избил женщину поленом по голове

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Агрессивного мужчину разыскали росгвардейцы



В полицию посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии поступило сообщение о том, что в жилом доме избивают женщину. На место тут же выехала группа задержания вневедомственной охраны с участковым уполномоченным полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Дверь в квартиру открыла женщина со следами крови на лице. Она рассказала, что знакомый несколько раз ударил её поленом по лицу и голове. После того, как она пригрозила вызвать полицию, обидчик ушёл.



Росгвардейцы вызвали пострадавшей «скорую помощь» и отправились на поиски нападавшего. Во время отработки прилегающих улиц мужчину по ориентировке задержали возле продуктового магазина.



Задержанный, 58-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции. В ходе опроса выяснилось, что после совместного распития спиртного между мужчиной и женщиной возникла ссора. Мужчина схватил полено и нанёс своей знакомой несколько ударов.



По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

