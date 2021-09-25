 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 сентября

24 сентября

Популярное

В Улан-Удэ новорождённых щенят в мешке выбросили в лесу

В Улан-Удэ новорождённых щенят в мешке выбросили в лесу
Происшествия,  Фото:"Право на жизнь"
Щенят специально выбросили в месте, где почти никто не ходит

Активисты волонтёрского движения «Право на жизнь» рассказали об ещё одном нечеловеческом поступке, который случился в Улан-Удэ. В лесу, в малолюдном месте, обнаружили семь щенков – пять кобелей и двух сук. Неизвестный положил их в мешок и завязал, обрекая малышей на мучительную смерть.

По словам зооволонтёров, щенки родились совсем недавно.

- Совсем малыши, сосунки... Пара дней от рождения! Какие-то нелюди завязали в мешок и выбросили в лесу, там, где очень редко ходит народ. Ну как же так можно-то?! – негодуют волонтёры.

Для новорождённых собачек они ищут приёмных мамочек. Последних обещают обеспечить кормом. Как только собаки откормят щенят, их заберут.

- Отзовитесь, пожалуйста, кто может нам помочь! – обратились за помощью волонтёры.

У волонтёров не хватает времени на уход за малышами и их кормление. Им необходимы пелёнки, заменитель сучьего молока (или смесь молочная), бутылочки. Также волонтёры предложили такой вариант, как взять на выкорм за оплату. Но идеальный вариант, конечно, кормящая собака.

- У нас много подопечных, у нас открыт сбор на адвоката, и обеспечить питание этих малышей мы не можем физически... Сколько щенятки пролежали без тёплого бока мамочки, без её вкусного молока и мягкого языка - нам неизвестно, но не оставлять же их так?! – говорят представители движения «Право на жизнь».

Пока только троих щенков подложили к кормящей собаке.

На содержание щенков требуется примерно 1500 рублей в неделю. В эту сумму входят смесь, каши, пелёнки. Если найдётся передержка с выкормом, то ещё плюс 400 рублей в сутки за четырёх щенков.

Данные для денежного перевода опубликованы на странице волонтёрского движения в Instagram. Фото и видеоотчёты обещали предоставить.

- Просто, пожалуйста, не дайте погибнуть этим созданиям, только недавно родившимся, узнавшим жизнь и предательство одновременно... – заключили волонтёры.



собаки домашние животные жестокое обращение с животными

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ новорождённых щенят в мешке выбросили в лесу
В Улан-Удэ новорождённых щенят в мешке выбросили в лесу
Происшествия, 25.09.2021
Щенят специально выбросили в месте, где почти никто не ходит
В Бурятии пропавшую в начале недели женщину нашли мёртвой
В Бурятии пропавшую в начале недели женщину нашли мёртвой
Происшествия, 25.09.2021
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося 
В школе в Иркутской области распылили газ
В школе в Иркутской области распылили газ
Происшествия, 25.09.2021
В больницу были доставлены четверо учащихся 
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
В Улан-Удэ на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 25.09.2021
Огонь потушили за полчаса
В Бурятии вертолёт вылетел на поиски пропавшего мужчины
В Бурятии вертолёт вылетел на поиски пропавшего мужчины
Происшествия, 24.09.2021
Мужчина потерялся ещё две недели назад
В Бурятии контрактники украли кабель из медицинской палатки
В Бурятии контрактники украли кабель из медицинской палатки
Происшествия, 24.09.2021
Кража произошла во время полевого выезда  
В Улан-Удэ убийство пытались выдать за суицид
В Улан-Удэ убийство пытались выдать за суицид
Происшествия, 24.09.2021
Обвиняемый в убийстве дважды выдумывал свои версии
Иркутянин «по пьяной голове» напал на магазин
Иркутянин «по пьяной голове» напал на магазин
Происшествия, 24.09.2021
Парень забрал выручку и телефон продавца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^