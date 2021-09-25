В Улан-Удэ новорождённых щенят в мешке выбросили в лесу

- Просто, пожалуйста, не дайте погибнуть этим созданиям, только недавно родившимся, узнавшим жизнь и предательство одновременно... – заключили волонтёры.















Активисты волонтёрского движения «Право на жизнь» рассказали об ещё одном нечеловеческом поступке, который случился в Улан-Удэ. В лесу, в малолюдном месте, обнаружили семь щенков – пять кобелей и двух сук. Неизвестный положил их в мешок и завязал, обрекая малышей на мучительную смерть.По словам зооволонтёров, щенки родились совсем недавно.- Совсем малыши, сосунки... Пара дней от рождения! Какие-то нелюди завязали в мешок и выбросили в лесу, там, где очень редко ходит народ. Ну как же так можно-то?! – негодуют волонтёры.Для новорождённых собачек они ищут приёмных мамочек. Последних обещают обеспечить кормом. Как только собаки откормят щенят, их заберут.- Отзовитесь, пожалуйста, кто может нам помочь! – обратились за помощью волонтёры.У волонтёров не хватает времени на уход за малышами и их кормление. Им необходимы пелёнки, заменитель сучьего молока (или смесь молочная), бутылочки. Также волонтёры предложили такой вариант, как взять на выкорм за оплату. Но идеальный вариант, конечно, кормящая собака.- У нас много подопечных, у нас открыт сбор на адвоката, и обеспечить питание этих малышей мы не можем физически... Сколько щенятки пролежали без тёплого бока мамочки, без её вкусного молока и мягкого языка - нам неизвестно, но не оставлять же их так?! – говорят представители движения «Право на жизнь».Пока только троих щенков подложили к кормящей собаке.На содержание щенков требуется примерно 1500 рублей в неделю. В эту сумму входят смесь, каши, пелёнки. Если найдётся передержка с выкормом, то ещё плюс 400 рублей в сутки за четырёх щенков.Данные для денежного перевода опубликованы на странице волонтёрского движения в Instagram. Фото и видеоотчёты обещали предоставить.