Сосед потерпевшего вовремя нагрянул к нему в дом
Жительница села Кижинга Кижингинского района Бурятии признана виновной в покушении на убийство.
В судебном заседании установлено, что в марте 20-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с отчимом. На почве личных неприязненных отношений она нанесла ему четыре удара ножом в область шеи и головы. Действия сельчанки были пресечены бдительным соседом, который зашёл в дом и оттолкнул преступницу от потерпевшего.
Суд назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Осуждённая взята под стражу в зале судебного заседания.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жительница Бурятии едва не убила отчима
Происшествия, Фото:
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