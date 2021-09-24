Жительница Бурятии едва не убила отчима

Сосед потерпевшего вовремя нагрянул к нему в дом



Жительница села Кижинга Кижингинского района Бурятии признана виновной в покушении на убийство.



В судебном заседании установлено, что в марте 20-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с отчимом. На почве личных неприязненных отношений она нанесла ему четыре удара ножом в область шеи и головы. Действия сельчанки были пресечены бдительным соседом, который зашёл в дом и оттолкнул преступницу от потерпевшего.



Суд назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Осуждённая взята под стражу в зале судебного заседания.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

