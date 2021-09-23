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Улан-удэнка несколько дней истекала кровью на глазах у убийцы

Улан-удэнка несколько дней истекала кровью на глазах у убийцы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийца заявил, что не вызывал врачей, так как жертва ни на что не жаловалась

21 сентября в больнице скорой медицинской помощи от многочисленных повреждений головы, внутренних органов, колото-резаного ранения живота скончалась 47-летняя улан-удэнка. Она несколько дней истекала кровью на полу на глазах у сожителя, который и пырнул её ножом. Когда женщину доставили в больницу, она уже была в состоянии комы.

Всё произошло в комнате в общежитии на улице Клыпина, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По версии следствия, 43-летний мужчина и его сожительница злоупотребляли алкоголем, нередко бродяжничали, нигде не работали. 16 сентября в течение дня они распивали спиртное на улице, после чего под вечер вернулись домой в общежитие. Здесь на почве ревности вспыхнула ссора.

Мужчина стал избивать сожительницу, а затем схватил нож и нанёс им удар в живот. После этого они успокоились, помирились и легли спать.

Следующие несколько дней женщина оставалась в комнате и практически неподвижно лежала на полу. Однако возлюбленный попыток оказать ей помощь не предпринимал и «скорую» не вызывал.

- В ходе допроса он объяснил своё бездействие отсутствием жалоб со стороны сожительницы. Утром 21 сентября женщина перестала подавать признаки жизни. Только после этого сожитель сходил к соседям и вызвал скорую медицинскую помощь. Потерпевшую госпитализировали в состоянии комы, через непродолжительное время она скончалась в больнице, - сообщили в следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

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