Жертва грабежа обратился в ближайший киоск, чтобы вызвать полицию
В Ангарске задержан 19-летний грабитель. Поймал его повар точки быстрого питания, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Ночью молодой человек, ударив несколько раз приезжего мужчину, выхватил из его рук сумку с деньгами и телефоном. Грабитель убежал в неизвестном направлении.
За помощью потерпевший обратился в ближайший киоск быстрого питания. Он попросил у повара телефон, чтобы сделать звонок в полицию. В ожидании полицейских работник торговли вышел на улицу, где увидел молодых людей, которые показались ему подозрительными.
Несколькими вопросами мужчине удалось выяснить, что грабёж совершил один из них, а чужой гаджет всё ещё находится при нём. Тогда неравнодушный ангарчанин задержал парня и удерживал его до приезда сотрудников полиции.
Подозреваемый, которым оказался ранее судимый неработающий 19-летний гражданин, был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело.
В Ангарске повар задержал грабителя
Происшествия, Фото:
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