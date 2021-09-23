В Ангарске повар задержал грабителя

Жертва грабежа обратился в ближайший киоск, чтобы вызвать полицию



В Ангарске задержан 19-летний грабитель. Поймал его повар точки быстрого питания, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



Ночью молодой человек, ударив несколько раз приезжего мужчину, выхватил из его рук сумку с деньгами и телефоном. Грабитель убежал в неизвестном направлении.



За помощью потерпевший обратился в ближайший киоск быстрого питания. Он попросил у повара телефон, чтобы сделать звонок в полицию. В ожидании полицейских работник торговли вышел на улицу, где увидел молодых людей, которые показались ему подозрительными.



Несколькими вопросами мужчине удалось выяснить, что грабёж совершил один из них, а чужой гаджет всё ещё находится при нём. Тогда неравнодушный ангарчанин задержал парня и удерживал его до приезда сотрудников полиции.



Подозреваемый, которым оказался ранее судимый неработающий 19-летний гражданин, был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

