Мужчина украл телефон и кошелёк
18 сентября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 28-летнего жителя Заиграевского района о краже сотового телефона и кошелька с деньгами. Мужчина рассказал, что в город он приехал по делам и остановился в гостинице, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Здесь приезжий познакомился с молодым человеком, с которым вскоре направился к себе в номер для распития спиртных напитков. В ходе застолья потерпевший уснул. Воспользовавшись моментом, новый знакомый украл его имущество.
Утром, обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила более 32 тысяч рублей.
Эксперт-криминалист на месте происшествия обнаружил отпечатки пальцев вора. Также была изъята запись с камеры видеонаблюдения.
Изучив собранный материал, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – ранее судимого, неработающего 32- летнего горожанина. Украденное изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец обчистил нового знакомого в гостиничном номере
Происшествия, Фото:
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