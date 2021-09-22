Улан-удэнец обчистил нового знакомого в гостиничном номере

Мужчина украл телефон и кошелёк



18 сентября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 28-летнего жителя Заиграевского района о краже сотового телефона и кошелька с деньгами. Мужчина рассказал, что в город он приехал по делам и остановился в гостинице, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Здесь приезжий познакомился с молодым человеком, с которым вскоре направился к себе в номер для распития спиртных напитков. В ходе застолья потерпевший уснул. Воспользовавшись моментом, новый знакомый украл его имущество.



Утром, обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила более 32 тысяч рублей.



Эксперт-криминалист на месте происшествия обнаружил отпечатки пальцев вора. Также была изъята запись с камеры видеонаблюдения.



Изучив собранный материал, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – ранее судимого, неработающего 32- летнего горожанина. Украденное изъято.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

