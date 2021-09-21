Жительница Бурятии убила сожителя

Женщина заявила, что оборонялась от агрессивного мужчины



Днём 19 сентября в селе Иркилик Прибайкальского района Бурятии был убит 53-летний мужчина.



По подозрению была задержана 52-летняя женщина, которая сожительствовала с этим мужчиной. На допросе она заявила о том, что совершила убийство, обороняясь от нападения со стороны мужчины.



- Версия подозреваемой женщины будет объективно проверена в ходе предварительного следствия, после чего на основании собранных доказательств её действиям будет дана окончательная правовая оценка, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.



По данным следствия, мужчина и женщина проживали вместе в течение пяти лет. В последнее время в семье участились конфликты на почве ревности. Из показаний подозреваемой следует, что сожитель употреблял спиртные напитки и наркотики. Она рассказала, что, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, часто из-за надуманных подозрений мужчина угрожал ей убийством и наносил побои. В правоохранительные органы женщина не обращалась, опасаясь мести.



19 сентября днём мужчина вновь употреблял спиртное, после чего дома напал на сожительницу, стал её избивать, а затем схватил нож и принялся угрожать расправой. Женщина вырвала из рук пьяного сожителя оружие и нанесла в ответ удар клинком в грудь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.



- В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины преступления. При осмотре в доме обнаружено вещество, предположительно являющееся наркотическим средством, которое передано экспертам для проведения исследований и определения его состава, - отметили в следственном управлении.



На теле женщины имеются повреждения, которые будут зафиксированы в ходе судебно-медицинской экспертизы и сопоставлены с её показаниями о нападении.



- Окончательное решение о квалификации действий женщины будет принято на основании объективного анализа всех собранных доказательств, - заключили в СУ СК РФ по Бурятии.



