В Улан-Удэ УАЗик «подрезал» трамвай

Происшествия, Фото: ДТП 03 RUS

Теперь автомобилисту придётся менять помятые двери на машине



Сегодня около 9:40 утра в Улан-Удэ произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля «УАЗ». Авария случилась на улице Ботаническая, неподалёку от остановки «Рош-Строй».



Трамвай двигался по маршруту №2, в сторону Стрелки.



- Водитель автомобиля не уступил трамваю, который двигался по главной полосе. В результате происшествия произошла временная остановка трамвайного движения. Водитель автомобиля на месте признал свою вину, - сообщили «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».



В ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил сильные механические повреждения.



Также в МУП «Управления трамвая» предупреждают водителей, что с приходом осени тормозной путь трамваев увеличился.



- Из-за листьев и влажных листьев значительно увеличился тормозной путь трамвая при экстренном торможение. Мы просим водителей быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - призвали специалисты.



