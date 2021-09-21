Теперь автомобилисту придётся менять помятые двери на машине
Сегодня около 9:40 утра в Улан-Удэ произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля «УАЗ». Авария случилась на улице Ботаническая, неподалёку от остановки «Рош-Строй».
Трамвай двигался по маршруту №2, в сторону Стрелки.
- Водитель автомобиля не уступил трамваю, который двигался по главной полосе. В результате происшествия произошла временная остановка трамвайного движения. Водитель автомобиля на месте признал свою вину, - сообщили «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».
В ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил сильные механические повреждения.
Также в МУП «Управления трамвая» предупреждают водителей, что с приходом осени тормозной путь трамваев увеличился.
- Из-за листьев и влажных листьев значительно увеличился тормозной путь трамвая при экстренном торможение. Мы просим водителей быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - призвали специалисты.
В Улан-Удэ УАЗик «подрезал» трамвай
Происшествия, Фото:
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