Перед судом предстанет 47-летняя предпринимательница
47-летняя улан-удэнка, директор фирмы, предстанет перед судом за контрабанду леса в Китай на сумму свыше 16 млн рублей.
- По версии следствия, с октября 2017-го по июнь 2018 года генеральный директор осуществила незаконный вывоз в Китайскую Народную Республику лесоматериалов на сумму свыше 16 млн рублей. При этом в качестве подтверждения законности прохождения товара она вносила в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Всего из Бурятии в Китай было вывезено более 1,8 тысяч кубометров вырубленной «чёрными» лесорубами древесины.
- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Братья-близнецы забрались на крышу, пока родителей не было дома
Перед судом предстанет 47-летняя предпринимательница
К убийству привела ссора
Студенты выпрыгивали из окон
Конфликт произошёл во время застолья
Причина пожара устанавливается
Один раз его едва не застали на месте преступления хозяева
По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, лес сгорел уже на территории в 18,2 млн га
Водитель пытался скрыться в проулке
По словам задержанного, мешок с омулем кто-то выбросил на берегу
Обвиняемый заключен под стражу
Столкновение произошло из-за того, что пришлось объезжать сбитую ранее корову
Родители госпитализированы с ожогами и отравлением дымом
Водитель извинился за своё поведение
Авария произошла на просёлочной дороге