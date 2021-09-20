Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн

Перед судом предстанет 47-летняя предпринимательница



47-летняя улан-удэнка, директор фирмы, предстанет перед судом за контрабанду леса в Китай на сумму свыше 16 млн рублей.



- По версии следствия, с октября 2017-го по июнь 2018 года генеральный директор осуществила незаконный вывоз в Китайскую Народную Республику лесоматериалов на сумму свыше 16 млн рублей. При этом в качестве подтверждения законности прохождения товара она вносила в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



Всего из Бурятии в Китай было вывезено более 1,8 тысяч кубометров вырубленной «чёрными» лесорубами древесины.



- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



