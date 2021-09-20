 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 сентября

19 сентября

Популярное

Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн

Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн
Происшествия, 
Перед судом предстанет 47-летняя предпринимательница

47-летняя улан-удэнка, директор фирмы, предстанет перед судом за контрабанду леса в Китай на сумму свыше 16 млн рублей.

- По версии следствия, с октября 2017-го по июнь 2018 года генеральный директор осуществила незаконный вывоз в Китайскую Народную Республику лесоматериалов на сумму свыше 16 млн рублей. При этом в качестве подтверждения законности прохождения товара она вносила в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавце и производителе, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Всего из Бурятии в Китай было вывезено более 1,8 тысяч кубометров вырубленной «чёрными» лесорубами древесины.

- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

контрабанда леса

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пятилетний мальчик схватился за провод и погиб
В Бурятии пятилетний мальчик схватился за провод и погиб
Происшествия, 20.09.2021
Братья-близнецы забрались на крышу, пока родителей не было дома
Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн
Улан-удэнка контрабандой отправила в Китай лес на 16 млн
Происшествия, 20.09.2021
Перед судом предстанет 47-летняя предпринимательница
В Забайкалье девушка убила своего сожителя
В Забайкалье девушка убила своего сожителя
Происшествия, 20.09.2021
Конфликт произошёл во время застолья
В Улан-Удэ поймали 56-летнего домушника
В Улан-Удэ поймали 56-летнего домушника
Происшествия, 20.09.2021
Один раз его едва не застали на месте преступления хозяева  
Лесные пожары в России в 2021 году стали рекордными с начала века
Лесные пожары в России в 2021 году стали рекордными с начала века
Происшествия, 20.09.2021
По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, лес сгорел уже на территории в 18,2 млн га
Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл мешок с омулем
Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл мешок с омулем
Происшествия, 20.09.2021
По словам задержанного, мешок с омулем кто-то выбросил на берегу
Иркутянина едва не зарезали во дворе дома
Иркутянина едва не зарезали во дворе дома
Происшествия, 20.09.2021
Обвиняемый заключен под стражу
В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за сбитой коровы
В Бурятии произошло ещё одно ДТП из-за сбитой коровы
Происшествия, 20.09.2021
Столкновение произошло из-за того, что пришлось объезжать сбитую ранее корову
В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец
В Иркутской области на пожаре погибли трёхлетний ребёнок и младенец
Происшествия, 20.09.2021
Родители госпитализированы с ожогами и отравлением дымом  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^