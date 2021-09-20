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Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл мешок с омулем

Житель Бурятии заявил полицейским, что нашёл мешок с омулем
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
По словам задержанного, мешок с омулем кто-то выбросил на берегу

Ночью 19 сентября в рамках операции «Путина» сотрудники ДПС на въезде в город Бабушкин остановили для проверки автомобиль. В багажнике машины был обнаружен мешок с омулем, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Водитель иномарки – 23-летний местный житель – заявил, что рыбу он нашёл на берегу озера Байкал. Молодой человек уверял, что мешок с омулем лежал неподалеку от посёлка при станции Боярский. Сам же он приехал туда искать металл, заявил парень.

Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался.

- За приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, гражданин будет привлечён к ответственности по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса. Ведётся дознание, - добавили в полиции.
омуль браконьерство

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