Запрещённую информацию обнаружила прокуратура
Прокуратура Кижингинского района Бурятии в ходе мониторинга Интернета выявила два сайта, предлагающих купить ядовитые вещества и яды.
- В связи с этим прокурор района направил в суд административные исковые заявления о признании информации, содержащейся на сайтах, запрещённой к распространению в Российской Федерации. Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Решение суда направлено в Роскомнадзор для включения сайтов в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещённую в стране.
В настоящее время сайты заблокированы.
Весной депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали проект федеральной инициативы, которая предлагает включать в реестр запрещённых сайтов платформы, торгующие ядами и сильнодействующими медикаментозными добавками. Инициативу планировали отправить на рассмотрение в Госдуму, однако на федеральном уровне подобный проект ещё не принят.
В Бурятии заблокировали сайты, торгующие ядами
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