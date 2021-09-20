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В Бурятии заблокировали сайты, торгующие ядами

В Бурятии заблокировали сайты, торгующие ядами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Запрещённую информацию обнаружила прокуратура

Прокуратура Кижингинского района Бурятии в ходе мониторинга Интернета выявила два сайта, предлагающих купить ядовитые вещества и яды.

- В связи с этим прокурор района направил в суд административные исковые заявления о признании информации, содержащейся на сайтах, запрещённой к распространению в Российской Федерации. Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Решение суда направлено в Роскомнадзор для включения сайтов в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещённую в стране.

В настоящее время сайты заблокированы.

Весной депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали проект федеральной инициативы, которая предлагает включать в реестр запрещённых сайтов платформы, торгующие ядами и сильнодействующими медикаментозными добавками. Инициативу планировали отправить на рассмотрение в Госдуму, однако на федеральном уровне подобный проект ещё не принят.

ядовитое вещество прокуратура

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