В Бурятии заблокировали сайты, торгующие ядами

Запрещённую информацию обнаружила прокуратура



Прокуратура Кижингинского района Бурятии в ходе мониторинга Интернета выявила два сайта, предлагающих купить ядовитые вещества и яды.



- В связи с этим прокурор района направил в суд административные исковые заявления о признании информации, содержащейся на сайтах, запрещённой к распространению в Российской Федерации. Хоринский районный суд требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Решение суда направлено в Роскомнадзор для включения сайтов в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещённую в стране.



В настоящее время сайты заблокированы.



Весной депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали проект федеральной инициативы, которая предлагает включать в реестр запрещённых сайтов платформы, торгующие ядами и сильнодействующими медикаментозными добавками. Инициативу планировали отправить на рассмотрение в Госдуму, однако на федеральном уровне подобный проект ещё не принят.



