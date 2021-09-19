 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 сентября

18 сентября

17 сентября

Популярное

Житель Бурятии попал в колонию за случайное пересечение границы

Житель Бурятии попал в колонию за случайное пересечение границы
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина угодил в неприятности, когда собирал орехи

В Бурятии приговором Закаменского районного суда местный житель признан виновным в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Мужчина вместе со знакомым собирал орехи в лесу. Углубившись в лес, приятели случайно перешли госграницу, попав из России в Монголии. Подобные случаи происходят в республике довольно часто, однако в этот раз сельчанину не повезло, он отправился за решётку.

- Обвиняемому было назначено с учётом всех обстоятельств дела наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Закаменском районном суде.

Второй нарушитель госграницы к моменту суда скончался, так что уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Осуждённый приговор суда не обжаловал, он вступил в законную силу. 
незаконное пересечение государственной границы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии попал в колонию за случайное пересечение границы
Житель Бурятии попал в колонию за случайное пересечение границы
Происшествия, 19.09.2021
Мужчина угодил в неприятности, когда собирал орехи
В Бурятии пенсионерку спасли на пожаре соседи
В Бурятии пенсионерку спасли на пожаре соседи
Происшествия, 19.09.2021
В квартире сильно обгорели стены
В Бурятии пассажирка слетела с мотоцикла после наезда на собаку
В Бурятии пассажирка слетела с мотоцикла после наезда на собаку
Происшествия, 19.09.2021
В республике произошло сразу три аварии с мотоциклами
В Улан-Удэ парень украл чужой кошелёк во время прогулки
В Улан-Удэ парень украл чужой кошелёк во время прогулки
Происшествия, 18.09.2021
Молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи
В бурятском посёлке горел балкон многоквартирного дома
В бурятском посёлке горел балкон многоквартирного дома
Происшествия, 18.09.2021
В результате пожара на балконе сгорел строительный мусор, повреждены балконная дверь и окно
В Улан-Удэ бывший «опер» не смог восстановиться в МВД
В Улан-Удэ бывший «опер» не смог восстановиться в МВД
Происшествия, 17.09.2021
Полицейского уволили за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел
В Улан-Удэ бывший заключённый обокрал пожалевшую его женщину
В Улан-Удэ бывший заключённый обокрал пожалевшую его женщину
Происшествия, 17.09.2021
Пенсионерка разрешила парню пожить в квартире, а он вынес бытовую технику
Улан-удэнец вырастил более 100 кустов мака
Улан-удэнец вырастил более 100 кустов мака
Происшествия, 17.09.2021
Мак мужчина выращивал в своём палисаднике
Шелеховчанин лишился 200 тысяч, оценив работу банка по соцопросу
Шелеховчанин лишился 200 тысяч, оценив работу банка по соцопросу
Происшествия, 17.09.2021
Мошенники не дали жертве времени на раздумья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^