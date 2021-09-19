Житель Бурятии попал в колонию за случайное пересечение границы

Мужчина угодил в неприятности, когда собирал орехи



В Бурятии приговором Закаменского районного суда местный житель признан виновным в незаконном пересечении государственной границы РФ.



Мужчина вместе со знакомым собирал орехи в лесу. Углубившись в лес, приятели случайно перешли госграницу, попав из России в Монголии. Подобные случаи происходят в республике довольно часто, однако в этот раз сельчанину не повезло, он отправился за решётку.



- Обвиняемому было назначено с учётом всех обстоятельств дела наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Закаменском районном суде.



Второй нарушитель госграницы к моменту суда скончался, так что уголовное дело прекращено в связи с его смертью.



Осуждённый приговор суда не обжаловал, он вступил в законную силу.

