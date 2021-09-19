Мужчина угодил в неприятности, когда собирал орехи
В Бурятии приговором Закаменского районного суда местный житель признан виновным в незаконном пересечении государственной границы РФ.
Мужчина вместе со знакомым собирал орехи в лесу. Углубившись в лес, приятели случайно перешли госграницу, попав из России в Монголии. Подобные случаи происходят в республике довольно часто, однако в этот раз сельчанину не повезло, он отправился за решётку.
- Обвиняемому было назначено с учётом всех обстоятельств дела наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Закаменском районном суде.
Второй нарушитель госграницы к моменту суда скончался, так что уголовное дело прекращено в связи с его смертью.
Осуждённый приговор суда не обжаловал, он вступил в законную силу.
Житель Бурятии попал в колонию за случайное пересечение границы
Происшествия, Фото:
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