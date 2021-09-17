В Улан-Удэ автомобиль после ДТП опрокинулся на бок

Столкнулись две «Тойоты»
Вчера вечером, 16 сентября, в центре Улан-Удэ произошло ДТП. На перекрёстке улиц Кирова и Шмидта столкнулись две Тойоты – «Клюгер» и «Королла». Видео ДТП опубликовал паблик ves_ulan_ude.
На кадрах видно, как от удара автомобиль «Тойота Клюгер» завалился на правый бок. Обе машины получили сильные механические повреждения. Также искорёженным оказался забор частного дома.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что ДТП обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, оба водителя были трезвы.
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