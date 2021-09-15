Читинка обманом присвоила телефон подруги

Потерпевшая была пьяна и поверила, что подруга вернула её гаджет



В дежурную часть полиции Читы поступило сообщение от 41-летней женщины о том, что у неё украли сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей.



- Сотрудникам полиции читинка рассказала, что накануне отдыхала в баре со своей подругой, которая часто пользовалась её телефоном, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Полицейские задержали подозреваемую. На допросе она дала признательные показания. Выяснилось, видя, что подруга находится в нетрезвом состоянии, девушка взяла её гаджет. Обнаружив отсутствие смартфона, девушка поинтересовалась, где её телефон, на что подозреваемая соврала, что телефон вернула.



В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

