Потерпевшая была пьяна и поверила, что подруга вернула её гаджет
В дежурную часть полиции Читы поступило сообщение от 41-летней женщины о том, что у неё украли сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей.
- Сотрудникам полиции читинка рассказала, что накануне отдыхала в баре со своей подругой, которая часто пользовалась её телефоном, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейские задержали подозреваемую. На допросе она дала признательные показания. Выяснилось, видя, что подруга находится в нетрезвом состоянии, девушка взяла её гаджет. Обнаружив отсутствие смартфона, девушка поинтересовалась, где её телефон, на что подозреваемая соврала, что телефон вернула.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Читинка обманом присвоила телефон подруги
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Поджигательница отомстила за расставание
Полицейские остановили машину из-за выключенных фар
Потерпевшая была пьяна и поверила, что подруга вернула её гаджет
Во время погони автомобиль занесло
Огонь потушили за 14 минут
Женщина оказала сопротивление
У водителя нет прав
Мужчина проникал в квартиры с помощью альпинистского снаряжения
Трое насильников отправятся в колонии общего и строгого режимов
Таксист пересёк двойную сплошную
Они покупали крупные партии героина, фасовали наркотик и перепродавали его
На счету банды – убийство семи человек и пять разбойных нападений
Сборщика конопли поймали росгвардейцы
Молодой человек даже не успел поставить машину на учёт, как попался пьяным
Молодой человек украл деньги у своего приятеля во время застолья