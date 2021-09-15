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Читинка обманом присвоила телефон подруги

Читинка обманом присвоила телефон подруги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Потерпевшая была пьяна и поверила, что подруга вернула её гаджет

В дежурную часть полиции Читы поступило сообщение от 41-летней женщины о том, что у неё украли сотовый телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

- Сотрудникам полиции читинка рассказала, что накануне отдыхала в баре со своей подругой, которая часто пользовалась её телефоном, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Полицейские задержали подозреваемую. На допросе она дала признательные показания. Выяснилось, видя, что подруга находится в нетрезвом состоянии, девушка взяла её гаджет. Обнаружив отсутствие смартфона, девушка поинтересовалась, где её телефон, на что подозреваемая соврала, что телефон вернула.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество

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