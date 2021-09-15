Сборщика конопли поймали росгвардейцы
На окраине села Курумкан во дворе заброшенного дома молодой человек собирал коноплю. Об этом сообщили полицейским и росгвардейцам.
В ходе патрулирования улиц росгвардейцы заметили юношу, схожего по приметам с ориентировкой. Его остановили, проверили документы, а также провели личный досмотр. Под кофтой у парня нашли полиэтиленовый пакет с растительной массой. От травы исходил характерный запах дикой конопли.
Юноша был доставлен в отдел полиции, где пакет изъяли сотрудники МВД. 21-летний местный житель рассказал, что собирал коноплю для собственного употребления. Результаты медицинского освидетельствования показали, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения.
В пакете оказалось более 230 граммов конопли.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии парень собирал коноплю во дворе заброшенного дома
Происшествия, Фото:
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